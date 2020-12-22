«Валенсия» с Черышевым проиграла «Севилье» в матче Примеры
- @SevillaFC
Встреча, прошедшая на «Месталье» завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Победу «Севилье» принёс гол Сусо, забившего на 81-й минуте с передачи Жоана Жордана.
Российский хавбек «Валенсии» Денис Черышев вышел в стартовом составе и был заменён на 69-й минуте, не отличившись результативными действиями.
«Севилья» с двумя матчами в запасе занимает пятое место в турнирной таблице Примеры, набрав 23 очка. «Валенсия», продлившая свою безвыигрышную серию до шести матчей, с 15 очками располагается на 13-м месте.
Ранее сообщалось, что Икер Касильяс получил должность в «Реале».