Касильяс получил должность в «Реале»

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Легендарный голкипер мадридского «Реала» Икер Касильяс вернулся в клуб в качестве ассистента генерального директора.
Касильяс получил должность в «Реале»
  • Reuters

«Касильяс — легенда «Реала». Икер олицетворяет ценности нашей команды и является лучшим голкипером в её истории. Мы гордимся, что сумели вернуть домой одного из своих величайших капитанов», — говорится в заявлении пресс-службы «Реала».

39-летний Касильяс объявил о завершении карьеры в августе. В 2019 году он перенёс инфаркт на тренировке.

Испанец — воспитанник «Реала», выступавший за основную команду с 1998 по 2015 год. На его счету 725 матчей за клуб во всех турнирах, а также победы на ЧМ-2010 и двух чемпионатах Европы в составе сборной Испании.

Ранее France Football признал Льва Яшина лучшим голкипером в истории.

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