Гендиректор «Сочи» объяснил, как должен себя вести Тедеско

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко ответил на вопрос о том, почему матчи этой команды со «Спартаком» регулярно завершаются скандалом.

«Не знаю, почему так складывается. Но по судейству, как подтвердило заседание ЭСК, по этому матчу вопросов нет», — цитирует Рубашко «Спорт-Экспресс».

Он также выразил недовольство поведением наставника «Спартака» Доменико Тедеско, который, на его взгляд, является слишком эмоциональным человеком.

«Может, ошибаюсь, но мне кажется, что тренер такой команды должен вести себя посолиднее. Быть более сдержанным. Чрезмерно много апелляций к судьям — такое специалиста не красит», — резюмировал Рубашко.

Ранее сообщалось, что Тедеско высказался о продолжении работы со «Спартаком».