Фомичёв выделил реализацию моментов и игру сборной России в защите на МЧМ

Известный в прошлом хоккеист Александр Фомичёв считает, что у молодёжной сборной России не всё получалось в матче с командой США на чемпионате мира в Эдмонтоне.

Вместе с тем ветеран выделил высокую реализацию голевых моментов подопечными Игоря Ларионова.

«Игра в позиционной атаке у нашей сборной может быть лучше, нужно прибавлять в большинстве. Доволен игрой команды в обороне — защищались очень хорошо, создавали плотность на своём пятачке. Безусловно, и Ярослав Аскаров в нужные моменты игры был просто стеной в воротах», — цитирует Фомичёва «Матч ТВ».

Ранее игрок молодёжки Захар Бардаков заявил, что удаления надломили сборную России в третьем периоде матча с США.