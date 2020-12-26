Фомичёв выделил реализацию моментов и игру сборной России в защите на МЧМ

Короткая ссылка
Известный в прошлом хоккеист Александр Фомичёв считает, что у молодёжной сборной России не всё получалось в матче с командой США на чемпионате мира в Эдмонтоне.
Фомичёв выделил реализацию моментов и игру сборной России в защите на МЧМ
  • © fhr.ru

Вместе с тем ветеран выделил высокую реализацию голевых моментов подопечными Игоря Ларионова.

«Игра в позиционной атаке у нашей сборной может быть лучше, нужно прибавлять в большинстве. Доволен игрой команды в обороне — защищались очень хорошо, создавали плотность на своём пятачке. Безусловно, и Ярослав Аскаров в нужные моменты игры был просто стеной в воротах», — цитирует Фомичёва «Матч ТВ».

Ранее игрок молодёжки Захар Бардаков заявил, что удаления надломили сборную России в третьем периоде матча с США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить