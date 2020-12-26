Фомичёв выделил реализацию моментов и игру сборной России в защите на МЧМ
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Вместе с тем ветеран выделил высокую реализацию голевых моментов подопечными Игоря Ларионова.
«Игра в позиционной атаке у нашей сборной может быть лучше, нужно прибавлять в большинстве. Доволен игрой команды в обороне — защищались очень хорошо, создавали плотность на своём пятачке. Безусловно, и Ярослав Аскаров в нужные моменты игры был просто стеной в воротах», — цитирует Фомичёва «Матч ТВ».
Ранее игрок молодёжки Захар Бардаков заявил, что удаления надломили сборную России в третьем периоде матча с США.