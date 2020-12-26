Бардаков заявил, что удаления надломили сборную России в третьем периоде матча с США

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Нападающий молодёжной сборной России Захар Бардаков прокомментировал победу над командой США на чемпионате мира по хоккею в Эдмонтоне.
Бардаков заявил, что удаления надломили сборную России в третьем периоде матча с США
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По его мнению, в первые 40 минут игра проходила под диктовку россиян. В третьем периоде подопечные Игоря Ларионова хорошо провели первые десять минут, а затем имели трудности из-за двух удалений.

«Возможно, это надломило нас где-то: пропустили две шайбы. Хорошо, что выстояли и забросили в пустые ворота. Как результат — победа. Сейчас разберём ошибки, чтобы в дальнейшем не допускать подобного. Важна дисциплина — нельзя удаляться в концовке в третьем периоде. Два неприятных удаления», — приводит слова Бардакова «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что ветеран хоккея Андрей Николишин указал на неудачную игру вратаря сборной США в матче с Россией на МЧМ.

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