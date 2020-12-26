Николишин указал на неудачную игру вратаря сборной США в матче с Россией на МЧМ

Знаменитый в прошлом хоккеист Андрей Николишин считает, что молодёжной сборной России повезло в начале матча с командой США на чемпионате мира.

Встреча окончилась со счётом 5:3 в пользу подопечных Игоря Ларионова.

«Мы заставили дрогнуть вратаря: из пяти голов — три его, и неслучайно, что его поменяли. В третьем периоде, ведя в счёте, ребята успокоились, контролировали шайбу, и это было уже похоже на ту игру, которую хочет видеть Ларионов. Это хороший контроль шайбы, второй темп, сброс, точные передачи, ну и вратарь Ярослав Аскаров переиграл своего визави», — приводит слова Николишина ТАСС.

Эксперт признался, что не переживал в третьем периоде, когда американцы перехватили инициативу.

«Пропустили в меньшинстве, так как неправильно расставились в обороне, дали сопернику приблизиться. Потом-то мы игру контролировали — соперник даже в зону войти не мог, хоть и снял вратаря», — резюмировал Николишин.

Ранее сообщалось, что Илья Сафонов посетовал на расслабленность россиян в концовке матча с американцами на МЧМ.