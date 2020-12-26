Вице-президент ФХР выделил капитана сборной России Подколзина в матче с США на МЧМ

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг заявил, что находится на постоянной связи с тренерским штабом молодёжной команды, которая обыграла сборную США в стартовом матче чемпионата мира.

«Конечно, ничто не отменяет человеческого общения, человеческое общение — самое важное, что у нас есть. Но с учётом всех современных технологий контакт идёт постоянный, мы на связи со всеми. Сами игроки делают очень большую работу. В команде есть лидеры, и капитан команды Василий Подколзин проделывает большую работу», — цитирует Ротенберга ТАСС.

Он также заявил, что сборная проявила русский характер в матче с американцами на МЧМ.