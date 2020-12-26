Пономарёв раскрыл, каким аспектам молодёжка уделит внимание перед следующими матчами МЧМ

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Нападающий молодёжной сборной России Василий Пономарёв высказался о матче с командой США на чемпионате мира в Эдмонтоне.
Пономарёв раскрыл, каким аспектам молодёжка уделит внимание перед следующими матчами МЧМ
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Подопечные Игоря Ларионова одержали победу со счётом 5:3.

«Второй период был за нами, мы завтра постараемся пересмотреть некоторые детали, чтобы в конце игры у нас не было такой просадки и мы все 60 минут играли на максимуме», — приводит слова Пономарёва ТАСС.

Хоккеист также призвал не делать больших выводов по стартовому матчу.

«Это была только первая игра, думаю, нам много есть над чем работать. Нас запомнят только по последней игре», — отметил он.

Ранее сообщалось, что главный тренер молодёжной сборной США Нейт Лиман подвёл итоги матча с Россией.

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