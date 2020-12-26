В подмосковном Мячкове пройдёт 12-часовая гонка по льду
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Как сообщает пресс-служба команды B-Tuning Pro Racing Team, которая также заявила на гонку свою машину, в заездах примут участие 30 экипажей.
Команду B-Tuning Pro Racing Team в гонке будут представлять руководитель коллектива Андрей Севастьянов, тренер Антон Захаров, а также пилоты Татьяна Елисеева и Кирилл Захаров.
Гонка пройдёт 26 декабря. Старт запланирован на 09:00 мск, а финиш — на 21:00 мск.
Отмечается, что зимний марафон в Мячкове — первая гонка двухэтапного соревнования, которое продолжится на трассе NRing возле Нижнего Новгорода 6 февраля 2021 года.
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