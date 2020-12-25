Дабл-дабл Уильямсона не спас «Нью-Орлеан» от поражения в матче НБА с «Майами»

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«Нью-Орлеан Пеликанс» потерпел поражение от «Майами Хит» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Дабл-дабл Уильямсона не спас «Нью-Орлеан» от поражения в матче НБА с «Майами»
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Майами, завершилась со счётом 111:98 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком «Майами» стал Данкан Робинсон, набравший 23 очка. Ещё 18 очков в активе Горана Драгича. Бэм Адебайо записал в свой актив 17 очков.

В составе «Нью-Орлеана» дабл-дабл из 32 очков и 14 подборов оформил Зайон Уильямсон. Ещё 28 очков набрал Брэндон Ингрэм.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» проиграл «Филадельфии» в НБА, несмотря на трипл-дабл Уэстбрука.

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