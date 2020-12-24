«Вашингтон» проиграл «Филадельфии» в НБА, несмотря на трипл-дабл Уэстбрука

«Вашингтон Уизардс» потерпел поражение от «Филадельфия Сиксерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча прошла в Филадельфии и завершилась в пользу хозяев — 113:107.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Уизардс» Брэдли Бил, набравший 31 очко. Его партнёр по команде Расселл Уэстбрук оформил трипл-дабл, записав в свой актив 21 очко, сделав 11 подборов и совершив 15 передач. В составе «Сиксерс» дабл-даблом из 29 очков и 14 подборов отметился Джоэл Эмбиид.

Ранее сообщалось, что «Лос-Анджелес Клипперс» обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче НБА.