«Клипперс» был сильнее «Лейкерс» в игре НБА

Короткая ссылка
«Лос-Анджелес Клипперс» обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Клипперс» был сильнее «Лейкерс» в игре НБА
  • Reuters
  • © Kirby Lee-USA TODAY Sports

Счёт встречи — 116:109 в пользу номинальных гостей. Самым результативным у «Клипперс» стал Пол Джордж, набравший 33 очка.

Ранее сообщалось, что «Бруклин» победил «Голден Стэйт» в первом матче сезона НБА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить