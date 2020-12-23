«Клипперс» был сильнее «Лейкерс» в игре НБА

«Лос-Анджелес Клипперс» обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Счёт встречи — 116:109 в пользу номинальных гостей. Самым результативным у «Клипперс» стал Пол Джордж, набравший 33 очка.

Ранее сообщалось, что «Бруклин» победил «Голден Стэйт» в первом матче сезона НБА.