«Клипперс» был сильнее «Лейкерс» в игре НБА
«Лос-Анджелес Клипперс» обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
- Reuters
- © Kirby Lee-USA TODAY Sports
Счёт встречи — 116:109 в пользу номинальных гостей. Самым результативным у «Клипперс» стал Пол Джордж, набравший 33 очка.
Ранее сообщалось, что «Бруклин» победил «Голден Стэйт» в первом матче сезона НБА.
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