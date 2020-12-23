«Бруклин» победил «Голден Стэйт» в первом матче сезона НБА

«Бруклин Нетс» обыграл на своей площадке в Нью-Йорке «Голден Стэйт Уорриорз» в стартовом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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© Brad Penner-USA TODAY Sports