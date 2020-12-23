«Бруклин» победил «Голден Стэйт» в первом матче сезона НБА
«Бруклин Нетс» обыграл на своей площадке в Нью-Йорке «Голден Стэйт Уорриорз» в стартовом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
- Reuters
- © Brad Penner-USA TODAY Sports
Счёт матча — 125:99 в пользу «Бруклина». Самым результативным игроком встречи оказался игрок хозяев Кайри Ирвинг, набравший 26 очков.
Ранее комиссар НБА заявил, что лига рассматривает вариант с расширением из-за коронавируса.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»