Комиссар НБА заявил, что лига рассматривает вариант с расширением из-за коронавируса
- Reuters
«Я всегда говорил, что расширение предначертано нашей судьбой НБА. Пандемия коронавируса заставила нас стряхнуть пыль с некоторых аналитических материалов об экономических и соревновательных последствиях подобного расширения. Мы уделили этому вопросу несколько больше времени, чем до пандемии. Но не до такой степени, чтобы сделать расширение лиги первоочередной задачей», — заявил Сильвер ESPN.
НБА не добавляла новые клубы с 2002 года, когда расширила состав лиги до 30 команд, добавив «Шарлотт».
Ранее сообщалось, что игрок НБА Бизли осуждён на 120 дней заключения за угрозу применения насилия.