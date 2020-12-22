Комиссар НБА заявил, что лига рассматривает вариант с расширением из-за коронавируса

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Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер признался, что лига рассматривает возможность расширения, поскольку пандемия коронавируса серьёзно ухудшила её финансовое положение.
Комиссар НБА заявил, что лига рассматривает вариант с расширением из-за коронавируса
  • Reuters

«Я всегда говорил, что расширение предначертано нашей судьбой НБА. Пандемия коронавируса заставила нас стряхнуть пыль с некоторых аналитических материалов об экономических и соревновательных последствиях подобного расширения. Мы уделили этому вопросу несколько больше времени, чем до пандемии. Но не до такой степени, чтобы сделать расширение лиги первоочередной задачей», — заявил Сильвер ESPN.

НБА не добавляла новые клубы с 2002 года, когда расширила состав лиги до 30 команд, добавив «Шарлотт».

Ранее сообщалось, что игрок НБА Бизли осуждён на 120 дней заключения за угрозу применения насилия.

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