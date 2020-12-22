Комиссар НБА заявил, что лига рассматривает вариант с расширением из-за коронавируса

Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер признался, что лига рассматривает возможность расширения, поскольку пандемия коронавируса серьёзно ухудшила её финансовое положение.

«Я всегда говорил, что расширение предначертано нашей судьбой НБА. Пандемия коронавируса заставила нас стряхнуть пыль с некоторых аналитических материалов об экономических и соревновательных последствиях подобного расширения. Мы уделили этому вопросу несколько больше времени, чем до пандемии. Но не до такой степени, чтобы сделать расширение лиги первоочередной задачей», — заявил Сильвер ESPN.

НБА не добавляла новые клубы с 2002 года, когда расширила состав лиги до 30 команд, добавив «Шарлотт».

Ранее сообщалось, что игрок НБА Бизли осуждён на 120 дней заключения за угрозу применения насилия.