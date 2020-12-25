Авербух рассказал о постановке произвольной программы для Коляды

Серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду хореограф Илья Авербух рассказал о работе с тренером Алексеем Мишиным над произвольной программой Михаила Коляды, с которой он победил на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.

«Всем, кто занимается в фигурном катании постановкой программ, хорошо известны особенности взглядов Алексея Николаевича на хореографию. Сам я тоже с этим сталкивался. Поэтому мы договорились, что я поставлю программу так, как её вижу, потом Мишин внесёт свои коррективы, после чего я приеду в Санкт-Петербург, и мы утвердим окончательный вариант. Иначе говоря, я добавил поверх версии Алексея Николаевича какие-то движения и жесты, причём настоял, чтобы в этот момент Мишин тоже находился на катке и утверждал каждый фрагмент работы. Таким образом мы пришли к консенсусу. Как говорит Алексей Николаевич, украсили ёлку нужными игрушками. Главное, что суть программы, та, которая была задумана мной с самого начала, осталась неизменной. То, что Миша с ней справился, радует меня сильнее всего», — рассказал Авербух RT.

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