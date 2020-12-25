Ибрагимович: когда заразился коронавирусом, я даже был заинтригован

Шведский нападающий итальянского «Милана» Златан Ибрагимович рассказал, как перенёс заболевание коронавирусной инфекцией.

«Сперва я был довольно спокоен, когда заразился коронавирусом. Я даже был заинтригован, мне было интересно узнать, что это за вирус, который ударил по всему миру. Я просто сидел дома и ждал, что будет дальше. У меня была головная боль, не слишком сильная, но она раздражала, также у меня пропал вкус», — приводит слова Ибрагимовича Corriere della Sera.

Он отметил, что вскоре его стало раздражать отсутствие возможности выйти на улицу и тренироваться.

«Я к такому не привык. В какой-то момент я уже начал разговаривать со своим домом и давал имена стенам. В подобном состоянии начинаешь думать только о вирусе. Это действительно ужасная зараза», — добавил шведский форвард.

В конце сентября стало известно, что 38-летний форвард заболел коронавирусной инфекцией, но уже в начале октября он сообщил о своём выздоровлении.

Ранее сообщалось, что футболисты «Манчестер Сити» Уокер и Жезус сдали положительные тесты на коронавирус.