Широков о решении суда: могли и строже наказать

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Бывший полузащитник сборной России по футболу Роман Широков прокомментировал решение суда по делу об избиении арбитра Никиты Данченкова.
Широков о решении суда: могли и строже наказать
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Конечно, конфликт этого не стоил. Могли и строже наказать. Здесь победителей нет. Официальные извинения принёс уже на следующий день. Отпраздновать? А что-то хорошее произошло? Ещё не закончилось, наверняка будет апелляция. А может, и нет. Я понял, что нельзя совершать такие действия. Это эпизод, который не должен был случиться. Больше не повторится», — приводит слова Широкова «Чемпионат».

10 августа Широков принимал участие в матче любительских команд «Матч ТВ» и «Ничего обычного». В одном из эпизодов Роман посчитал, что на нём нарушили правила в штрафной площади. Арбитр Данченков решил не назначать 11-метровый удар, за что Широков начал оскорблять арбитра и угрожать ему. Судья показал красную карточку, после чего футболист избил его. Данченков обратился в суд. 

Ранее стало известно, что суд вынес приговор Широкову за избиение арбитра.

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