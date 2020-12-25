Широков о решении суда: могли и строже наказать

Бывший полузащитник сборной России по футболу Роман Широков прокомментировал решение суда по делу об избиении арбитра Никиты Данченкова.

«Конечно, конфликт этого не стоил. Могли и строже наказать. Здесь победителей нет. Официальные извинения принёс уже на следующий день. Отпраздновать? А что-то хорошее произошло? Ещё не закончилось, наверняка будет апелляция. А может, и нет. Я понял, что нельзя совершать такие действия. Это эпизод, который не должен был случиться. Больше не повторится», — приводит слова Широкова «Чемпионат».

10 августа Широков принимал участие в матче любительских команд «Матч ТВ» и «Ничего обычного». В одном из эпизодов Роман посчитал, что на нём нарушили правила в штрафной площади. Арбитр Данченков решил не назначать 11-метровый удар, за что Широков начал оскорблять арбитра и угрожать ему. Судья показал красную карточку, после чего футболист избил его. Данченков обратился в суд.

Ранее стало известно, что суд вынес приговор Широкову за избиение арбитра.