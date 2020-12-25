Биатлонист Бабиков высказался о решении CAS по России

Трёхкратный чемпион Европы по биатлону Антон Бабиков прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Не должно быть каких-то метаний, осуждений друг друга, мы не должны внутри своей страны усиливать эту грызню, а должны найти какой-то путь к тому, чтобы оставаться огромной и очень сильной нацией. Всем дружно необходимо этого пути придерживаться», — приводит слова Бабикова ТАСС.

Он отметил, что спортсменам сложно выступать в нейтральном статусе на крупных соревнованиях, однако у них уже есть подобный опыт.

«Я думаю, что мы уже извлекли какой-то опыт, не только я лично, но и другие спортсмены, и наша страна, и все руководящие составы, поэтому всё должно быть не так драматично», — добавил биатлонист.

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом они смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.

Ранее сообщалось, что Йоханнес Бё высказался о решении CAS по России.