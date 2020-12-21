Биатлонист Бё высказался о решении CAS по России

Олимпийский чемпион по биатлону норвежец Йоханнес Бё прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Какая разница — два или четыре года? Важно, чтобы это отразилось на будущем. Довольно тупо набрасывать наказания, выложите уже всё, что есть, на стол, покажите данные московской лаборатории. И давайте просто начнём сначала. Если к России не будет претензий эти два года — значит, русские могут быть такими же и на протяжении следующих 50 лет. Всё это — не лучший итог для патриотизма россиян, когда спортсмен не может развернуть флаг и услышать гимн. Но важно, что ваши спортсмены всё равно выйдут на старт и смогут дать повод для гордости всей стране», — заявил Бё в интервью каналу «Матч ТВ».

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом они смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.

Ранее сообщалось, что гендиректор WADA разочарован решением о сокращении действия санкций в отношении России.