Плющенко: Трусовой не нужно делать столько четверных прыжков

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о работе с бронзовой призёркой чемпионата Европы Александрой Трусовой.

«У неё бешеное рвение прыгать очень много четверных прыжков. Я Сашу просто останавливаю. Ей не надо делать столько прыжков. К тому же я меняю всю систему её подготовки. Она всё-таки долгое время каталась в одной системе, а у меня совершенно другая. Потому нужно немного времени на адаптацию. На этапе Гран-при Саша не откатала на своем уровне из-за травмы. Кто-то прыгает лишь один четверной, а Трусова прыгает четыре. Недавно она учила риттбергер и уже делает его. У неё есть желание делать как можно больше четверных. Это классно и здорово, но Сашин подход нам нужно попытаться немного поменять. Сейчас она готовится к чемпионату России. Мы тренируемся, и как всё будет, жизнь покажет», — цитирует Плющенко Olympic Channel.

Трусова перешла к Плющенко из группы Этери Тутберидзе в летнее межсезонье.

Ранее Плющенко рассказал, как лежал в реанимации с подозрением на коронавирус.