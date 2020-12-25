Плющенко рассказал, как лежал в реанимации с подозрением на коронавирус

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, а ныне тренер Евгений Плющенко рассказал, как весной перенёс пневмонию.
Плющенко рассказал, как лежал в реанимации с подозрением на коронавирус
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

«Я привился от коронавируса. В группе у меня многие переболели. Я сам лежал в реанимации в самом начале пандемии, весной. Думал, что коронавирус, однако тесты показали, что ничего нет — ни самого вируса, ни антител», — цитирует Плющенко «РБК Спорт».

В Академии Плющенко коронавирус перенесли фигуристки Алёна Косторная, Валерия Шульская и Вероника Жилина.

Ранее Трусова исполнила два четверных прыжка на тренировке перед ЧР в Челябинске.

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