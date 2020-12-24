Морозов объяснил, за что с него и Тарасовой сняли балл на ЧР по фигурному катанию

Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выигравшие короткую программу в состязании спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске, заявили о снятии с них одного балла.

По словам Морозова, судьи оштрафовали спортсменов из-за задержки перед выходом на лёд. После раскатки фигуристы подъехали к своему тренеру Максиму Транькову, который сказал им напутственные слова. В итоге Тарасова и Морозов задержались у бортика дольше положенного времени.

«Эти слова предназначались только нам. Если бы они были для всех, Максим сказал бы их всем. У него есть к этому талант», — цитирует Морозова «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что фигурист Дмитрий Козловский посетовал на ошибку в короткой программе на ЧР.