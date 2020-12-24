Морозов объяснил, за что с него и Тарасовой сняли балл на ЧР по фигурному катанию

Короткая ссылка
Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выигравшие короткую программу в состязании спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске, заявили о снятии с них одного балла.
Морозов объяснил, за что с него и Тарасовой сняли балл на ЧР по фигурному катанию
  • globallookpress.com

По словам Морозова, судьи оштрафовали спортсменов из-за задержки перед выходом на лёд. После раскатки фигуристы подъехали к своему тренеру Максиму Транькову, который сказал им напутственные слова. В итоге Тарасова и Морозов задержались у бортика дольше положенного времени.

«Эти слова предназначались только нам. Если бы они были для всех, Максим сказал бы их всем. У него есть к этому талант», — цитирует Морозова «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что фигурист Дмитрий Козловский посетовал на ошибку в короткой программе на ЧР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить