Фигурист Козловский посетовал на ошибку в короткой программе на ЧР

Фигурист Дмитрий Козловский, занявший в дуэте с Александрой Бойковой второе место в короткой программе состязаний спортивных пар на чемпионате России, выразил недовольство своим выступлением.

За свой прокат спортсмены получили 77,48 балла. Козловский заметил, что ошибки являются составляющей спорта.

«Мы пара, выступающая на высоком мировом уровне, значит, катание должно быть безупречным. Мы допустили ошибку, но она не должна стать фатальной. Ошибки случаются, это одна из составляющих спорта», — приводит слова фигуриста ТАСС.

Ранее сообщалось, что Владимир Морозов сравнил выступление на чемпионате России с обычной тренировкой.