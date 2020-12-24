Фигурист Козловский посетовал на ошибку в короткой программе на ЧР
- © РИА Новости / Александр Вильф
За свой прокат спортсмены получили 77,48 балла. Козловский заметил, что ошибки являются составляющей спорта.
«Мы пара, выступающая на высоком мировом уровне, значит, катание должно быть безупречным. Мы допустили ошибку, но она не должна стать фатальной. Ошибки случаются, это одна из составляющих спорта», — приводит слова фигуриста ТАСС.
Ранее сообщалось, что Владимир Морозов сравнил выступление на чемпионате России с обычной тренировкой.