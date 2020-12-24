Морозов сравнил выступление на чемпионате России с обычной тренировкой

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Фигурист Владимир Морозов прокомментировал выступление в дуэте с Евгенией Тарасовой в короткой программе соревнований спортивных пар на чемпионате России в Челябинске.
Морозов сравнил выступление на чемпионате России с обычной тренировкой
  • © РИА Новости / Александр Вильф

Спортсмены первенствовали в короткой программе, хотя Тарасова ранее перенесла пневмонию и тяжело возвращалась на лёд.

«Ощущения были абсолютно спокойного рабочего проката, как на тренировках. Такие же прокаты были и дома. Сделали свою работу так, как должны, без сюрпризов», — цитирует Морозова ТАСС.

Ранее сообщалось, что Наталья Бестемьянова поразилась прогрессу Александры Степановой и Ивана Букина по сравнению с прошлым годом.

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