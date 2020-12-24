Аршавин назвал гендиректора «Зенита» Медведева уникальным человеком

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Бывший капитан «Зенита» Андрей Аршавин положительно оценил работу в клубе генерального директора Александра Медведева.
Аршавин назвал гендиректора «Зенита» Медведева уникальным человеком
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

По словам экс-спортсмена, который сейчас занимает пост советника Медведева, он постоянно говорит ему, что он «самый успешный президент». Свое мнение Аршавин объяснил тем, что, кроме Медведева, никто не был чемпионом и в футболе, и в хоккее (ранее он работал в СКА).

«Александр Иванович — уникальный человек. Как мужик — вообще вот такой! Топ», — сказал Аршавин в программе Нобеля Арустамяна в YouTube.

Ранее сообщалось, что Аршавин раскритиковал «Спартак» за игру в первом тайме матча с «Зенитом».

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