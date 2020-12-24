Газизов будет раздумывать о трудоустройстве в «Уфе» до января

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов ответил на вопрос о вероятном возвращении в клуб бывшего гендиректора Шамиля Газизова.

Ранее функционер был уволен с аналогичной должности в «Спартаке». По словам Мурзагулова, заинтересованные стороны уже провели встречу. При этом Газизов взял время до января на размышление.

«Далее встретимся и обсудим. На какую позицию его рассматриваем? Это мощное усиление, причём для любого клуба, поэтому конкретное наименование неважно», — цитирует Мурзагулова Sport24.

На его взгляд, Газизов принесёт пользу любому клубу, в котором будет работать.

Ранее Газизов заявил, что «Спартак» навсегда останется в его сердце.