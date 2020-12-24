Касперович отреагировал на решение Логинова уйти на самоподготовку

Александр Касперович, личный тренер биатлониста Александра Логинова, прокомментировал решение своего подопечного тренироваться отдельно от сборной России перед январскими этапами Кубка мира.

Касперович отметил, что из-за отсутствия соревновательной практики начало сезона получилось для Логинова тяжёлым. По словам специалиста, спортсмен набирает форму через соревнования.

«Я общался со старшим тренером команды Юрием Каминским, мы отметили, что движения становятся правильными, это, в свою очередь, приведёт и к хорошей стрельбе. Может, даже хорошо, что дома Логинов сейчас отдохнёт от винтовки. Постараемся вывести его на оптимальное состояние к чемпионату мира», — цитирует Касперовича ТАСС.

Ранее о переходе Логинова на самоподготовку высказался Дмитрий Губерниев.