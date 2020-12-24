Бывший президент «Локо» призвал «Зенит» стремиться к успехам в Европе

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов выразил мнение, что деньги портят «Зенит».

При этом он считает, что в текущем сезоне едва ли кто-то сможет помешать петербуржцам выиграть чемпионат России.

«На длинной дистанции с такими возможностями они будут первыми. Однако стремиться нужно к успехам в Европе. Если не ставить задач в Лиге чемпионов, тогда я вообще не вижу смысла в существовании такого клуба», — приводит слова Наумова «Спорт уик-энд».

Ранее сообщалось, что Василий Кикнадзе прокомментировал свой уход из «Локомотива».