Бывший президент «Локо» призвал «Зенит» стремиться к успехам в Европе

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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов выразил мнение, что деньги портят «Зенит».
Бывший президент «Локо» призвал «Зенит» стремиться к успехам в Европе
  • © Пресс-служба ФК «Локомотив»

При этом он считает, что в текущем сезоне едва ли кто-то сможет помешать петербуржцам выиграть чемпионат России.

«На длинной дистанции с такими возможностями они будут первыми. Однако стремиться нужно к успехам в Европе. Если не ставить задач в Лиге чемпионов, тогда я вообще не вижу смысла в существовании такого клуба», — приводит слова Наумова «Спорт уик-энд».

Ранее сообщалось, что Василий Кикнадзе прокомментировал свой уход из «Локомотива».

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