Бывший президент «Локо» призвал «Зенит» стремиться к успехам в Европе
- © Пресс-служба ФК «Локомотив»
При этом он считает, что в текущем сезоне едва ли кто-то сможет помешать петербуржцам выиграть чемпионат России.
«На длинной дистанции с такими возможностями они будут первыми. Однако стремиться нужно к успехам в Европе. Если не ставить задач в Лиге чемпионов, тогда я вообще не вижу смысла в существовании такого клуба», — приводит слова Наумова «Спорт уик-энд».
Ранее сообщалось, что Василий Кикнадзе прокомментировал свой уход из «Локомотива».