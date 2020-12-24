Кикнадзе прокомментировал свой уход из «Локомотива»

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Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе высказался о своём уходе из клуба.
Кикнадзе прокомментировал свой уход из «Локомотива»
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Это были интересные два года в моей жизни, новый опыт. Думаю, что сделано немало. В клубе сильная команда. Я говорю не только о спортивной, но и об административно-управленческой команде. Хочу поблагодарить всех за эти два насыщенных спортивными событиями и борьбой года. Думаю, что этой команде по силам большие и разнообразные задачи», — сказал Кикнадзе в эфире «Матч ТВ».

Он также поблагодарил игроков и выразил мнение, что главный тренер Марко Николич может привести «Локомотив» к высоким результатам.

«Искренне считаю, что в команде сейчас такая обстановка и так налажена связь с академией, что на наших принципах, опубликованных в прошлом году, команда сможет обеспечить себе хорошее будущее», — добавил Кикнадзе.

Кикнадзе покинул клуб 23 декабря. Он работал на посту гендиректора с 2018 года. Его сменил в этой должности Владимир Леонченко.

После 19 туров «Локомотив» находится на восьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги с 28 очками.

Ранее новый генеральный директор московского «Локомотива» Владимир Леонченко заявил, что главный тренер Марко Николич продолжит работать с командой.

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