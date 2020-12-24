Новый гендиректор «Локомотива»: контракт с Николичем остаётся в силе

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Новый генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Владимир Леонченко высказался о главном тренере команды Марко Николиче.
Новый гендиректор «Локомотива»: контракт с Николичем остаётся в силе
  • РИА Новости

По его словам, в отпуске игроки железнодорожников должны набраться сил и спокойно начать готовиться к возобновлению сезона, а ситуация в клубе оценивается как стабильная.

«Действующий контракт Николича в силе. Он тоже может спокойно готовиться к продолжению сезона. Все составляющие для жизнедеятельности команды нормально функционируют. Всё в рабочем режиме, футбольная жизнь продолжается, — сказал Леонченко в эфире «Матч ТВ».

Леонченко сменил на посту гендиректора Василия Кикнадзе, который занимал эту должность с конца декабря 2018 года. 

После 19 туров «Локомотив» находится на восьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги с 28 очками.

Ранее Леонченко заявил, что для него честь стать гендиректором «Локомотива».

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