Новый гендиректор «Локомотива»: контракт с Николичем остаётся в силе
- РИА Новости
По его словам, в отпуске игроки железнодорожников должны набраться сил и спокойно начать готовиться к возобновлению сезона, а ситуация в клубе оценивается как стабильная.
«Действующий контракт Николича в силе. Он тоже может спокойно готовиться к продолжению сезона. Все составляющие для жизнедеятельности команды нормально функционируют. Всё в рабочем режиме, футбольная жизнь продолжается, — сказал Леонченко в эфире «Матч ТВ».
Леонченко сменил на посту гендиректора Василия Кикнадзе, который занимал эту должность с конца декабря 2018 года.
После 19 туров «Локомотив» находится на восьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги с 28 очками.
Ранее Леонченко заявил, что для него честь стать гендиректором «Локомотива».