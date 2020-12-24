Леонченко заявил, что для него честь стать гендиректором «Локомотива»

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Новый генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Владимир Леонченко прокомментировал своё назначение на пост.
Леонченко заявил, что для него честь стать гендиректором «Локомотива»
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«Для меня большая честь — возглавить такой именитый клуб. В «Локомотиве» я когда-то делал первые шаги в профессиональном футболе», — сказал Леонченко в эфире «Матч ТВ».

Он вспомнил, как в 1994 году завоевал вместе с командой в качестве игрока бронзовые медали чемпионата России, и отметил, что прекрасно понимает и ценит клубные традиции. 

«С большим уважением отношусь к болельщикам. Перед клубом всегда стояли задачи достигать максимально возможных результатов», — добавил функционер.

Леонченко сменил на посту гендиректора Василия Кикнадзе, который занимал эту должность с конца декабря 2018 года. 

После 19 туров «Локомотив» находится на восьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги с 28 очками.

Ранее в «Локомотиве» выразили доверие главному тренеру команды Марко Николичу.

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