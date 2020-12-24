В «Локомотиве» выразили доверие главному тренеру команды Николичу

Новый председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Александр Плутник заявил, что доверяет главному тренеру команды Марко Николичу.

«Мы тренеру доверяем и рассчитываем на его профессиональные качества, что позволяет рассчитывать на шаги вперёд», — сказал Плутник в эфире «Матч ТВ».

Плутник, который является заместителем генерального директора РЖД, сменил на посту главы совета директоров «Локомотива» Анатолия Мещерякова.

После 19 туров «Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 28 очков.

Ранее сообщалось, что Плутника убрали из списка членов совета директоров ЦСКА.