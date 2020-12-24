В «Локомотиве» выразили доверие главному тренеру команды Николичу
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«Мы тренеру доверяем и рассчитываем на его профессиональные качества, что позволяет рассчитывать на шаги вперёд», — сказал Плутник в эфире «Матч ТВ».
Плутник, который является заместителем генерального директора РЖД, сменил на посту главы совета директоров «Локомотива» Анатолия Мещерякова.
После 19 туров «Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 28 очков.
Ранее сообщалось, что Плутника убрали из списка членов совета директоров ЦСКА.