Нового главу совета директоров «Локомотива» убрали из списка совета директоров ЦСКА

Новый председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Александр Плутник больше не числится в совете директоров столичного ЦСКА.

На официальном сайте армейцев Плутника больше нет в списке членов совета директоров, хотя после своего назначения в «Локомотив» он там находился.

Плутник, который является заместителем генерального директора РЖД, сменил на посту главы совета директоров «Локомотива» Анатолия Мещерякова.

После 19 туров «Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 28 очков.

Ранее сообщалось, что новый глава совета директоров «Локомотива» числится в совете директоров ЦСКА.