Коляда заявил, что у него хватает мотивации, несмотря на отмену крупных соревнований

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Российский фигурист Михаил Коляда прокомментировал отмену крупных турниров в связи с пандемией коронавируса.
Коляда заявил, что у него хватает мотивации, несмотря на отмену крупных соревнований
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Печально, что отменяются крупные соревнования, но мотивации у меня хватает сполна. У нас есть альтернативные старты. Спортсмены должны выступать на соревнованиях, собственно, мы этим и занимаемся», — цитирует Коляду «Чемпионат».

Коляда лидирует после короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске в мужских соревнованиях, набрав 102,48 балла.

Произвольную программу спортсмены представят 25 декабря.

Ранее Коляда признался, что всё ещё испытывает проблемы со здоровьем.

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