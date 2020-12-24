В «Вашингтоне» рассказали о ситуации с новым контрактом Овечкина

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Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан прокомментировал ситуацию с новым контрактом капитана команды Александра Овечкина.
В «Вашингтоне» рассказали о ситуации с новым контрактом Овечкина
  • Reuters

«Пока статус-кво. Нужно дождаться момента, когда откроется тренировочный лагерь «Вашингтона», и от этого мы будем отталкиваться. Мы хотим, чтобы Алекс вернулся», — цитирует Маклеллана пресс-служба НХЛ.

По его словам, клуб уже обсуждал эту тему с игроком в начале 2020 года, и генменеджер надеется, что «Кэпиталз» продлит соглашение.

«Надеюсь, у нас будет возможность во время сборов поговорить с Овечкиным о продлении договора. Мы планировали сделать это с конца прошлого сезона, и в наших намерениях ничего не изменилось», — добавил Маклеллан.

Действующий контракт Овечкина с «Вашингтоном» истекает в 2021 году. Он выступает за «Кэпиталз» с 2005-го, а в 2018-м вместе с командой завоевал Кубок Стэнли.

Овечкин поделился ожиданиями от старта сезона НХЛ.

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