Суд отменил восьмилетнюю дисквалификацию чемпиона ОИ Сунь Яна

Федеральный суд Швейцарии удовлетворил апелляцию китайского пловца Сунь Яна на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о восьмилетней дисквалификации атлета из-за нарушения антидопинговых правил.

Об этом сообщается на сайте Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«WADA было проинформировано о решении Федерального суда Швейцарии удовлетворить заявление о пересмотре, поданное китайским пловцом Сунь Яном, и отменить решение CAS от 28 февраля. Агентство предпримет шаги, чтобы снова убедительно представить свою версию, когда дело вернётся в комиссию CAS, которую возглавит другой судья», — говорится в заявлении.

28-летний спортсмен выиграл две золотые медали на Олимпийских играх в Лондоне, а ещё одну взял на соревнованиях в Рио-де-Жанейро. Также на его счету два серебра и одна бронза Игр и 11 побед на первенствах планеты.

Согласно отчёту антидопинговой комиссии, в феврале 2019 года Сунь Ян намеренно разбил пробирки с кровью во время визита допинг-офицера. Международная федерация плавания оправдала китайца, разрешив участвовать в чемпионате мира — 2019. Однако WADA подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

В феврале CAS удовлетворил апелляцию WADA и дисквалифицировал спортсмена на восемь лет за нарушение антидопинговых правил.

Ранее сообщалось, что трёхкратный чемпион ОИ Сунь Ян подал апелляцию на решение CAS о дисквалификации.