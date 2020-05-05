Трёхкратный чемпион ОИ Сунь Ян подал апелляцию на решение CAS о дисквалификации

Трёхкратный олимпийский чемпион по плаванию Сунь Ян подал апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне, дисквалифицировавшего атлета на восемь лет за нарушение антидопинговых правил.

Об этом сообщает AFP.

Отмечается, что китайский пловец Сунь Ян подал апелляцию на решение CAS в Федеральный суд Швейцарии.

28-летний спортсмен выиграл две золотые медали на Олимпийских играх в Лондоне, а ещё одну взял на соревнованиях в Рио-де-Жанейро. Также на его счету два серебра и одна бронза Игр и 11 побед на первенствах планеты.

В феврале CAS удовлетворил апелляцию Всемирного антидопингового агентства (WADA) и дисквалифицировал спортсмена на восемь лет за нарушение антидопинговых правил.

Ранее врач сборной России по велоспорту Александр Яблуновский рассказал, почему считает Всемирное антидопинговое агентство (WADA) бизнес-структурой.