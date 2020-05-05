Трёхкратный чемпион ОИ Сунь Ян подал апелляцию на решение CAS о дисквалификации
- Reuters
Об этом сообщает AFP.
Отмечается, что китайский пловец Сунь Ян подал апелляцию на решение CAS в Федеральный суд Швейцарии.
28-летний спортсмен выиграл две золотые медали на Олимпийских играх в Лондоне, а ещё одну взял на соревнованиях в Рио-де-Жанейро. Также на его счету два серебра и одна бронза Игр и 11 побед на первенствах планеты.
В феврале CAS удовлетворил апелляцию Всемирного антидопингового агентства (WADA) и дисквалифицировал спортсмена на восемь лет за нарушение антидопинговых правил.
Ранее врач сборной России по велоспорту Александр Яблуновский рассказал, почему считает Всемирное антидопинговое агентство (WADA) бизнес-структурой.