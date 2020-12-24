Жена Карпина рассказала об отношениях между её матерью и мужем

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Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, ответила на вопрос об отношениях между мужем и своей мамой.
Жена Карпина рассказала об отношениях между её матерью и мужем
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«Я рассказала, что в советское время они сходили один раз в кино, но журналисты опошлили историю до «Сначала маму, потом дочку», так что меня смех разбирал. Ещё раз повторю: романтических отношений между моей мамой и моим мужем не было никогда, иначе бы они не дружили 30 лет», — цитирует Дарью Карпину «Чемпионат».

Валерий и Дарья Карпины женаты с 2017 года. У них двое общих детей.

«Ростов» под руководством Карпина после 19 туров занимает пятое место в Российской премьер-лиге, набрав 32 очка. 

Ранее выступавший в «Спартаке» бразильский футболист назвал Карпина своим старшим братом.

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