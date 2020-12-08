Выступавший в «Спартаке» бразильский футболист назвал Карпина своим старшим братом

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Бывший игрок «Спартака» Алекс назвал Валерия Карпина одним из лучших людей, с кем он познакомился в России.
Выступавший в «Спартаке» бразильский футболист назвал Карпина своим старшим братом
  • РИА Новости

Во времена выступлений бразильца за «Спартак» Карпин был генеральным директором и главным тренером клуба.

«Карпин, возможно, больше всех остальных помог мне в самое трудное время. Я сразу понял, что Валерий — лидер по натуре. Он легко мог мобилизовать футболистов в любой обстановке. Умел не только находить понимание в общении с людьми, но и спрашивать с них. Постоянно помогал мне, поддерживал, успокаивал. Я у него многому научился и до сих пор отношусь к нему с восхищением, как к старшему брату. Мне бы очень хотелось ещё не раз с ним в жизни пересечься», — цитирует Алекса Sportbox.ru.

Он также признался в любви к России.

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