Выступавший в «Спартаке» бразильский футболист назвал Карпина своим старшим братом
- РИА Новости
Во времена выступлений бразильца за «Спартак» Карпин был генеральным директором и главным тренером клуба.
«Карпин, возможно, больше всех остальных помог мне в самое трудное время. Я сразу понял, что Валерий — лидер по натуре. Он легко мог мобилизовать футболистов в любой обстановке. Умел не только находить понимание в общении с людьми, но и спрашивать с них. Постоянно помогал мне, поддерживал, успокаивал. Я у него многому научился и до сих пор отношусь к нему с восхищением, как к старшему брату. Мне бы очень хотелось ещё не раз с ним в жизни пересечься», — цитирует Алекса Sportbox.ru.
Он также признался в любви к России.