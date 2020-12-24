Глава РПЛ рассказал, как связал свою деятельность с футболом

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал, как он оказался в сфере футбола.

«В футбол меня втянул Костя Сарсания. До этого чуть-чуть играл, как и все мальчишки. Отец служил в Алма-Ате. Я пацаном в четвёртом классе играл. Но в спорте я больше добился в самбо и дзюдо — призёр войск правительственной связи по самбо в категории 74 кг», — цитирует Прядкина Sports.ru.

По его словам, благодаря успехам в единоборствах он попал в курирование штатных спортивных команд по линии войск КГБ СССР, и однажды Николай Толстых переводил футбольную команду «Динамо» из Московской области в столицу. Как оказалось, во внутренних войсках тогда отсутствовали места, и команда перешла в подчинение Прядкина, а за команду как раз выступал Сарсания. Как рассказал президент РПЛ, он начал фактически выполнять работу начальника команды.

«Потом Костя Сарсания закончил с футболом, получил первую агентскую лицензию. А мы с ним так и остались дружить — он меня затянул в футбол. У меня пауза была в службе в 1995 году — мы как раз создали агентство. Он работал агентом, я помогал... Чисто документальная работа — например, визы. Он вёл все переговоры, был известен. Тогда я узнал практически весь агентский рынок: на встречах присутствовал, но переговоры вёл только Костя. Костя меня и познакомил с Виталием Леонтьевичем Мутко», — сказал Прядкин.

Он заявил, что в 2000 году после реформы силовых структур его порекомендовали на службу в Премьер-лигу, где он работал под руководством Мутко.

«До 2005 года я был прикомандирован, мы помогали во всём. В 2005-м он предложил мне уволиться и прийти в штат. Я пришёл — сначала советником, а потом генеральным директором. По сути, официально Виталий Леонтьевич дал мне дорогу», — добавил Прядкин.

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