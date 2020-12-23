Клебо назвал главной целью в сезоне не заболеть коронавирусом

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо заявил, что главной целью на этот сезон остаётся не заболеть коронавирусной инфекцией.

По его словам, он максимально серьёзно относится к ситуации и хочет сделать всё, чтобы избежать заболевания.

«Моя главная цель в сезоне — оставаться здоровым, потом уже чемпионат мира, а затем — «Тур де Ски» и Кубок мира. Третий пункт уже отпал. Я ничего не буду делать, если риск окажется слишком велик, но надеюсь и верю, что поеду на чемпионат мира и что мы найдём решение по поездке и проживанию, которое позволит нам выступить», — цитирует Клебо ABC Nyheter.

Из-за коронавируса сборная Норвегии по лыжным гонкам уже пропустила этапы Кубка мира в декабре.

Ранее Клебо выразил мнение, что у него нет шансов догнать Большунова в общем зачёте КМ.