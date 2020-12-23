Клебо назвал главной целью в сезоне не заболеть коронавирусом

Короткая ссылка
Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо заявил, что главной целью на этот сезон остаётся не заболеть коронавирусной инфекцией.
Клебо назвал главной целью в сезоне не заболеть коронавирусом
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

По его словам, он максимально серьёзно относится к ситуации и хочет сделать всё, чтобы избежать заболевания.

«Моя главная цель в сезоне — оставаться здоровым, потом уже чемпионат мира, а затем — «Тур де Ски» и Кубок мира. Третий пункт уже отпал. Я ничего не буду делать, если риск окажется слишком велик, но надеюсь и верю, что поеду на чемпионат мира и что мы найдём решение по поездке и проживанию, которое позволит нам выступить», — цитирует Клебо ABC Nyheter.

Из-за коронавируса сборная Норвегии по лыжным гонкам уже пропустила этапы Кубка мира в декабре.

Ранее Клебо выразил мнение, что у него нет шансов догнать Большунова в общем зачёте КМ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить