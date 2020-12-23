Акинфеев опроверг слухи о своём выдвижении на выборы в Госдуму от «Единой России»

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев отреагировал на новость, согласно которой он включён в список партии «Единая Россия» в качестве кандидата на выборы в Государственную думу в 2021 году.

Футболист опубликовал в своём Instagram фотографию, на которой он стоит в форме ЦСКА и показывает на эмблему армейского клуба.

«Единственная партия, в которой я состою», — подписал снимок Акинфеев, прикрепив хештег #неверьтеслухам.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА и выступает за основную команду с 2002 года. Он также с 2003 по 2018 год защищал ворота сборной России.

Ранее сообщалось, что Акинфеев включён в список кандидатов на выборы в Госдуму.