Акинфеев опроверг слухи о своём выдвижении на выборы в Госдуму от «Единой России»
- Reuters
Футболист опубликовал в своём Instagram фотографию, на которой он стоит в форме ЦСКА и показывает на эмблему армейского клуба.
«Единственная партия, в которой я состою», — подписал снимок Акинфеев, прикрепив хештег #неверьтеслухам.
Акинфеев является воспитанником ЦСКА и выступает за основную команду с 2002 года. Он также с 2003 по 2018 год защищал ворота сборной России.
Ранее сообщалось, что Акинфеев включён в список кандидатов на выборы в Госдуму.