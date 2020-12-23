СМИ: Акинфеев включён в список кандидатов на выборы в Госдуму

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев включён в список партии «Единая Россия» в качестве кандидата на выборы в Государственную думу в 2021 году.

Как сообщают «Ведомости», партия на данный момент ведёт переговоры с потенциальными кандидатами, и 34-летний футболист является одним из них.

Отмечается, что также в качестве кандидата может быть выдвинут бывший вице-президент Российского футбольного союза Сергей Капков.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА и выступает за основную команду с 2002 года. Он также с 2003 по 2018 год защищал ворота сборной России.

Ранее Станислав Черчесов не исключил возвращения Акинфеева в сборную России, приведя в пример Жиркова.