Нурмагомедов: я растерзал всех, 29 — 0

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Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал пост в социальной сети Instagram, в котором обратился к своим подписчикам.
Нурмагомедов: я растерзал всех, 29 — 0
  • © Ed Mulholland/Getty Images

Сильнейший боец лёгкого веса UFC напомнил, что «растерзал всех» своих соперников по дивизиону, одержал 29 побед в карьере и на данный момент занимает первое место в рейтинге pound-for-pound (вне зависимости от весовой категории).

«Сможете повторить?» — обратился Нурмагомедов к подписчикам.

Нурмагомедов провёл 29 поединков в профессиональной карьере и одержал победу в каждом из них. При этом восемь из них выиграл нокаутом, а 11 — с помощью болевого или удушающего приёма.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов встретился с врио главы Дагестана Сергеем Меликовым.

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