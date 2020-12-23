Нурмагомедов: я растерзал всех, 29 — 0

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал пост в социальной сети Instagram, в котором обратился к своим подписчикам.

Сильнейший боец лёгкого веса UFC напомнил, что «растерзал всех» своих соперников по дивизиону, одержал 29 побед в карьере и на данный момент занимает первое место в рейтинге pound-for-pound (вне зависимости от весовой категории).

«Сможете повторить?» — обратился Нурмагомедов к подписчикам.

Нурмагомедов провёл 29 поединков в профессиональной карьере и одержал победу в каждом из них. При этом восемь из них выиграл нокаутом, а 11 — с помощью болевого или удушающего приёма.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов встретился с врио главы Дагестана Сергеем Меликовым.