Нурмагомедов обсудил с главой Дагестана развитие футбола в республике

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Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов встретился с врио главы Дагестана Сергеем Меликовым.
Нурмагомедов обсудил с главой Дагестана развитие футбола в республике
  • © Josh Hedges
  • Gettyimages.ru

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации главы и правительства Дагестана, стороны обсудили развитие футбола в республике и перспективы строительства спортивной базы в родном для спортсмена селе Сильди.

Также отмечается, что в населённом пункте завершается строительство другой базы на 60 мест. Работы ведутся на личные средства Нурмагомедова.

Ранее стало известно, что Нурмагомедов стал самым упоминаемым в СМИ российским спортсменом по итогам года.

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