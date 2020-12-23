Нурмагомедов обсудил с главой Дагестана развитие футбола в республике

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов встретился с врио главы Дагестана Сергеем Меликовым.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации главы и правительства Дагестана, стороны обсудили развитие футбола в республике и перспективы строительства спортивной базы в родном для спортсмена селе Сильди.

Также отмечается, что в населённом пункте завершается строительство другой базы на 60 мест. Работы ведутся на личные средства Нурмагомедова.

Ранее стало известно, что Нурмагомедов стал самым упоминаемым в СМИ российским спортсменом по итогам года.