Нурмагомедов возглавил рейтинг упоминаний в российских СМИ

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов возглавил рейтинг упоминаемости в российских СМИ по итогам 2020 года.

В рейтинге, составленном компанией «Медиалогия», Нурмагомедов стал единственным спортсменом, число упоминаний о котором превысило 100 тыс. (109 522).

Второе и третье места заняли футболисты Артём Дзюба (99 145) и Александр Кокорин (82 258).

В топ-5 также вошли хоккеист Александр Овечкин (46 355) и футболист Алексей Миранчук (41 548).

Всего в рейтинг вошли 30 спортсменов, из которых большинство — футболисты (16 человек). Вторым по представительству стали фигуристы (пять человек), а третьими — представители ММА (три человека). Также в рейтинг попали по два представителя тенниса и хоккея, по одному — биатлона и «Формулы-1».

Ранее в UFC сообщили о значительном росте фанатской базы.