В UFC сообщили о значительном росте фанатской базы

Пресс-служба UFC сообщила о росте общей фанатской базы промоушена, числа подписчиков в социальных сетях, количества платных подписок, а также телеаудитории трансляций.

Как сообщает пресс-служба UFC, за два года фанатская база промоушена выросла на 4,5 млн человек, а смешанные единоборства вошли в топ-5 самых популярных видов спорта в России.

При этом общее число зрителей, посмотревших трансляции боёв в 2020 году, достигло 33,3 млн.

Отмечается, что в 2020 году прирост подписчиков UFC Fight Pass в России и странах СНГ составил 1550%.

Ранее сообщалось, что Пётр Ян опустился на одну строчку в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.