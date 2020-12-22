В UFC сообщили о значительном росте фанатской базы

Короткая ссылка
Пресс-служба UFC сообщила о росте общей фанатской базы промоушена, числа подписчиков в социальных сетях, количества платных подписок, а также телеаудитории трансляций.
В UFC сообщили о значительном росте фанатской базы
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба UFC, за два года фанатская база промоушена выросла на 4,5 млн человек, а смешанные единоборства вошли в топ-5 самых популярных видов спорта в России.

При этом общее число зрителей, посмотревших трансляции боёв в 2020 году, достигло 33,3 млн.

Отмечается, что в 2020 году прирост подписчиков UFC Fight Pass в России и странах СНГ составил 1550%.

Ранее сообщалось, что Пётр Ян опустился на одну строчку в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить