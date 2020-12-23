Легков назвал шикарным выступление российских лыжников в Кубке мира

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Знаменитый лыжник Александр Легков поделился впечатлениями от выступлений соотечественников и коллег по виду спорта в текущем сезоне.
Легков назвал шикарным выступление российских лыжников в Кубке мира
  • © Carl Sandin/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

В настоящий момент Александр Большунов лидирует в общем зачёте Кубка мира, ещё три россиянина входят в топ-10.

«Общее впечатление шикарное, ребята набирают форму, они двигаются чётко к чемпионату мира. Единственное, нет определённых соперников из других команд — норвежцев», — цитирует Легкова «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Большунов и Глеб Ретивых довольны своим выступлением в командном спринте на этапе КМ в Дрездене.

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