Легков назвал шикарным выступление российских лыжников в Кубке мира
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В настоящий момент Александр Большунов лидирует в общем зачёте Кубка мира, ещё три россиянина входят в топ-10.
«Общее впечатление шикарное, ребята набирают форму, они двигаются чётко к чемпионату мира. Единственное, нет определённых соперников из других команд — норвежцев», — цитирует Легкова «Матч ТВ».
Ранее сообщалось, что Большунов и Глеб Ретивых довольны своим выступлением в командном спринте на этапе КМ в Дрездене.