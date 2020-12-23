Глава комиссии спортсменов IBU раскритиковала CAS за решение по делу РУСАДА
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Спортсменка убеждена, что Россия не должна участвовать в международных соревнованиях из-за манипуляций с допингом.
«Я почувствовала себя оскорблённой, разочарованной и обескураженной, когда узнала решение суда. Мне и другим чистым спортсменам сложно понять, что там вообще происходит, почему они принимают такие решения», — приводит слова Иган baltimoresun.com.
CAS запретил российским спортсменам участвовать в чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом в течение двух лет. Они будут выступать в качестве нейтральных атлетов, но смогут наносить на форму слово «Россия».
Ранее сообщалось, что биатлонист Йоханнес Бё высказался о решении CAS по России.