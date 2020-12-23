Глава комиссии спортсменов IBU раскритиковала CAS за решение по делу РУСАДА

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Американская биатлонистка, глава комиссии спортсменов Международного союза биатлонистов (IBU) Клэр Иган возмутилась мягким, по её мнению, наказанием, вынесенным Спортивным арбитражным судом (CAS) по делу Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Глава комиссии спортсменов IBU раскритиковала CAS за решение по делу РУСАДА
  • © Tomi Hänninen/Newspix24/Newspix24
  • globallookpress.com

Спортсменка убеждена, что Россия не должна участвовать в международных соревнованиях из-за манипуляций с допингом.

«Я почувствовала себя оскорблённой, разочарованной и обескураженной, когда узнала решение суда. Мне и другим чистым спортсменам сложно понять, что там вообще происходит, почему они принимают такие решения», — приводит слова Иган baltimoresun.com.

CAS запретил российским спортсменам участвовать в чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом в течение двух лет. Они будут выступать в качестве нейтральных атлетов, но смогут наносить на форму слово «Россия».

Ранее сообщалось, что биатлонист Йоханнес Бё высказался о решении CAS по России.

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