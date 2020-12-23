Датский фридайвер проплыл 202 м под водой и установил рекорд мира

Фридайвер из Дании Стиг Северинсен побил мировой рекорд для книги Гиннесса по плаванию под водой.

Как сообщает Deeper Blue, 47-летний экстремал проплыл 202 м у побережья Мексики. Предыдущее достижение на открытой воде равнялось 177 м. В бассейне лучший результат составляет 300 м.

«Я хочу сказать, что земной шар — фантастическое место и что тело вместе с мозгом может достигать самых невероятных вещей. Вместо того чтобы позволить страху парализовать себя, мы должны продолжать человеческие усилия. Но делать это нужно в гармонии с природой, а не против неё», — заявил Северинсен.

Северинсен — четырёхкратный чемпион мира по фридайвингу и обладатель нескольких рекордов Гиннесса. Ранее он задержал дыхание более чем на 20 минут и проплыл почти 80 м подо льдами в Гренландии.

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