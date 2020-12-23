Датский фридайвер проплыл 202 м под водой и установил рекорд мира

Короткая ссылка
Фридайвер из Дании Стиг Северинсен побил мировой рекорд для книги Гиннесса по плаванию под водой.
Датский фридайвер проплыл 202 м под водой и установил рекорд мира
  • © РИА Новости / Александр Елистратов
  • РИА Новости

Как сообщает Deeper Blue, 47-летний экстремал проплыл 202 м у побережья Мексики. Предыдущее достижение на открытой воде равнялось 177 м. В бассейне лучший результат составляет 300 м.

«Я хочу сказать, что земной шар — фантастическое место и что тело вместе с мозгом может достигать самых невероятных вещей. Вместо того чтобы позволить страху парализовать себя, мы должны продолжать человеческие усилия. Но делать это нужно в гармонии с природой, а не против неё», — заявил Северинсен.

Северинсен — четырёхкратный чемпион мира по фридайвингу и обладатель нескольких рекордов Гиннесса. Ранее он задержал дыхание более чем на 20 минут и проплыл почти 80 м подо льдами в Гренландии.

Также стало известно, что синхронистка Марина Голядкина назвала справедливым сокращение отстранения России от соревнований до двух лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить